Polonia, covid 19 in Nazionale: Napoli in apprensione per Zielinski

Apprensione Zielinski. Il centrocampista del Napoli è in Nazionale e, purtroppo, come comunicato via twitter dalla stessa selezione, nel gruppo vi è un caso di positività al Covid: “La nazionale polacca ha ricevuto questa mattina i risultati del test SARS-Cov-2. Purtroppo, nel caso di Mateusz Klich, il risultato è positivo. Il calciatore sta bene e non mostra sintomi della malattia, ma la sua trasferta a Budapest è esclusa. Oggi verranno ripetuti i test”. Ovviamente è scattato l’allarme per tutti i convocati e di conseguenza nei rispettivi club di appartenenza. Ricordiamo che Zielinski ha già avuto il Covid durante lo scorso autunno e per lui il decorso della malattia non era stato semplicissimo. Negativizzatosi a fine ottobre ha avuto bisogno di tempo per riprendersi e riacquistare energia e condizione fisica.