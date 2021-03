Per il ruolo di d.s. Giuntoli non è certo di restare in azzurro

Il calcio spesso è una variante impazzita, dove fare previsioni è difficile e bisogna vivere alla giornata. Nel caso del Napoli, oltre alla vicenda allenatore, c’è la questione d.s. che verrà monitorata giorno dopo giorno. Cristiano Giuntoli ha un contratto di altri tre anni, ma non è certo di restare, visto quello che è successo in questi mesi. Nelle scorse settimane era stato accostato il nome di Gianluca Petrachi, dove di recente ha vinto la causa con la Roma. Ovviamente tutto è in divenire in attesa di ritornare in campo per pensare alla zona Champions.

Fonte: Roberto Maida Corriere dello Sport