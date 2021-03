Per il dopo Koulibaly, volata a due Senesi-Milenkovic

Per la prossima stagione è previsto un restyling per la difesa in casa Napoli, visto che Maksimovic non rinnoverà e Koulibaly probabilmente verrà ceduto. Si pensa a due nomi in particolare per il reparto arretrato. Il primo è Marcos Senesi del Feyeenoord, costo dell’operazione sui 15 milioni, ma al momento non c’è stata nessuna evoluzione sulla trattativa. Il secondo invece gioca in Italia, precisamente nella Fiorentina, si tratta di Milenkovic. La novità è che non c’è stato alcun passo in avanti per il rinnovo e quindi il club azzurro potrebbe farsi avanti.

Fonte: Gazzetta dello Sport