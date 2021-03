ONE RADIO STATION – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Sul futuro di Insigne si deciderà dopo gli Europei”

Nel corso di One Radio Station, nel corso della trasmissione “Un sogno nel cuore”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Il futuro di Insigne? Ad oggi non ci sono stati incontri, come detto dal suo agente e amico d’infanzia Vincenzo Pisacane. Molto probabilmente il tutto avverrà a Luglio, dopo gli Europei dove il capitano del Napoli sarà impegnato con la maglia azzurra. Prima vuole portare la squadra di Gattuso in Champions. Ovviamente arrivare tra le prime 4 darebbe lo sprint necessario per il rinnovo, ma in questi casi anche la volontà del ragazzo fa spesso la differenza. Piace anche a club esteri, insomma sarà una partita aperta, ma c’è fiducia. Sul nome del nuovo allenatore dico che ci sono tre nomi. Juric che poteva sedersi sulla panchina del Napoli, in caso di mancata vittoria della Coppa Italia. A seguire c’è Italiano che ricorda per certi versi Sarri come gioco. Infine la variante impazzita Paulo Fonseca che è una persona che dice quello che pensa, senza temere la pressione della piazza”.

La Redazione