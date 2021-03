Brutte notizie per il mister Roberto Mancini che è costretto a rinunciare a Moise Kean alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord in programma domani sera alle 20:45, a Parma. Come comunicato dal sito ufficiale della FIGC: “Moise Bioty Kean ha accusato uno stato di affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della Nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.

Fonte: gianliucadimarzio.com