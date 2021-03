L’addio di Prandelli dovuto ad una lite con un calciatore? Ecco la verità…

Il giornalista Paolo Bargiggia parla dell’addio di Cesare Prandelli alla Fiorentina: “Raccontano e vi riportiamo quanto ci è arrivato: nella settimana che portava al match di Benevento (13 marzo, 4 a 1 per i viola, tripletta di Vlahovic) ci sarebbe stato uno scontro piuttosto duro tra Prandelli e Amrabat. Il centrocampista marocchino non aveva preso bene la sostituzione con lo Spezia lo scorso 19 febbraio. E nemmeno tanto gradito partire tra le riserve la settimana successiva nel match di Udine. Qualcuno racconta anche che i due sarebbero venuti alle mani. A quel punto il centrocampista non sarebbe stato convocato; ufficialmente per un problema muscolare alla schiena rimediato nella gara con il Parma. Sembra però che, dopo il presunto scontro giocatore-allenatore, parte della squadra si sarebbe in qualche modo schierata con Amrabat lasciando Prandelli in una sorta di limbo. Da li, Cesare avrebbe cominciato a metabolizzare l’idea di lasciare. Anche i problemi e le incomprensioni con altri giocatori gli devono essere sembrati più pesanti di quello che erano. Si racconta di un rapporto non certo splendido con Biraghi per esempio. E poi, più in generale, anche il feeling con lo zoccolo duro della squadra non sarebbe stato il massimo.