I cancelli di Castelvolturno riaprono oggi per pochi intimi

Oggi a Castelvolturno cancelli aperti, ma per pochi intimi. Dopo i due giorni di riposo, concessi all’ indomani della vittoria dell’ Olimpico, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali, ma come detto in vista della ripresa del campionato, sono “pochi” gli azzurri che varcheranno i cancelli del centro allenamenti. Entrando nel dettaglio, non ci saranno: Insigne, Di Lorenzo e Meret convocati da Mancini; Mertens impegnato nelle gare del Belgio con Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia; Elmas, Zielinski, Fabian Ruiz, Hysaj, Rrahmani, che fino a qualche giorno fa si divideva fra terapie e palestra. In più, viste le qualificazioni per la Coppa d’Africa in Camerun, mancheranno Koulibaly ed Osimhen ed infine Lozano convocato per la doppia amichevole con Galles (a Cardiff) e Costa Rica (in Austria). Non dovrebbe partire Lobotka, dopo l’intervento alle tonsille.