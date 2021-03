G. Fontana, ex Napoli: “Vendere i prezzi pregiati non è una strategia vincente”

Gaetano Fontana, ex centrocampista del Napoli a Radio Crc: “Zielinski è diventato un top player di livello europeo. Zielinski ormai è un giocatore importante a livello europeo, sta dimostrando di avere capacità e intelligenza per gestire al meglio le sue potenzialità. In questo ruolo si trova molto bene, si fa sempre trovare tra le linee avversarie nel migliore dei modi, legge anche la situazione nella fase di non possesso. Questo è il giocatore moderno. Cessioni importanti in estate? Dobbiamo capire bene quale saranno gli obiettivi futuri della società: vendere i prezzi pregiati non sarebbe una strategia vincente”.