EURO 2021 – Repubblica Ceca-Italia 1-1, non basta agli azzurrini il “solito” Scamacca

Esordio dell’Italia Under 21 di Paolo Nicolato alla fase a gironi dell’Europeo in Ungheria e Slovenia, non è dei migliori. Eppure la squadra azzurra passa con Scamacca che su assist di Cutrone supera il portiere e deposita a porta vuota. Nella ripresa la partita resta incerta fino al momento del pareggio, sfortunata autorete di Maggiore. Nel finale rosso diretto per Tonali, ma paradossalmente l’Italia crea le occasioni per vincere, ma Sala tutto solo manda fuori al volo. Nel recupero doppio giallo anche a Marchizza. Un pari che non è positivo per gli azzurrini vista anche la netta vittoria della Spagna per 3-0 contro la Slovenia.

REP. CECA-ITALIA 1-1

31′ Scamacca (I), 75′ aut. Maggiore (I)



REPUBBLICA CECA (3-4-1-2): Jedlicka; Vitik, Chalus, L. Krejci; Holik (49′ Graneckny), Bucha, Sadilek, Sulc; Karabec (78′ Drchal)); Lingr, Sasinka (89′ Sasinka). All. Krejci

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Marchizza; Zappa (73′ Bellanova), Frattesi (66′ Rovella), Tonali, Maggiore (89′ Pobega), Sala; Scamacca, Cutrone (73′ Raspadori). All. Nicolato

Ammoniti: Vitik (RC), Zappa (I), Marchizza (I), Bucha (RC), Janosek (RC)

Espulsi: Tonali (I) all’84’ per rosso diretteo e Marchizza (I) al 94′ per doppia ammonizione

Fonte: sport.sky.it