ESCLUSIVA – A. Lazzaroni (sind. Dimaro-Folgarida): “Per il ritiro del Napoli? Attendiamo ma siamo certi che sarà una festa a tinte azzurre”

In questo momento dove la pandemia purtroppo sta prendendo il sopravvento, si sta cercando di rispettare le norme per tornare alla vita di prima. Come ad esempio anche la zona del Trentino, dove il Napoli andrà per il ritiro nei pressi di Dimaro-Folgarida. Ilnapolionline.com ha intervistato il sindaco Andrea Lazzaroni.

Ti volevo chiedere a che punto la situazione pandemica nella zona del Trentino? “Come tutti sanno il Trentino è al momento in zona rossa, perciò stiamo cercando di rispettare le norme che lo Stato ci ha chiesto di fare. Ora sembra che i numeri stiano leggermente calando e il nostro auspicio è che dopo Pasqua si possa tornare a numeri confortanti. Poi in estate potrebbe esserci una situazione ancora positiva, soprattutto dopo che molti della popolazione si sia vaccinata”.

Come si sta comportando il popolo di Dimaro-Folgarida? “La nostra fortuna è che le persone del Trentino in generale rispettino a pieno le norme. Non vorrei equivocare, perché credo che sia una prerogativa di tutti i cittadini italiani e non solo. Dico che siamo abituati ai momenti difficili e sono certo che ne sapremo uscire nel migliore dei modi, come sempre, essendo una nostra prerogativa caratteriale”.

A livello orientativo si conoscono le date del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida? “Partendo dal presupposto che dovremo vedere dove si piazzerà il Napoli in campionato. Da questo poi troveremo le date per il prossimo ritiro. L’accordo è stato siglato tra il Trentino Marketing e il club azzurro. Credo che orientativamente, partendo dal fatto che la squadra andrà anche a Castel di Sangro, penso che si inizierà per la prima metà di Luglio”.

In un periodo pandemico che stiamo vivendo, come vi state organizzando? Avete chiesto lumi con il sindaco di Castel di Sangro a livello organizzativo? “Qualche mese fa ci fu un collegamento ad un radio di un tuo collega, dove parlai con il sindaco di Castel di Sangro per telefono. A Dimaro-Folgarida, e tu spesso lo hai riscontrato, è una festa, quindi non sarebbe semplice fare delle grosse limitazioni. Ovviamente attendiamo come si svilupperà in questi mesi la pandemia, però se la situazione dovesse migliorare, credo che ci saranno le giuste limitazioni per i tifosi”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

