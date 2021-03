Emerson Palmieri ai margini del Chelsea: trio italiano per lui

Poco spazio. Il cambio di allenatore non cambia le cose. Il momento di Emerson Palmieri resta “particolare” ed il difensore è sempre più ai margini del Chelsea e del suo progetto. Il calciatore vorrebbe tornare in Serie A e su di lui ci sono gli occhi di tre big del calcio italiano: Napoli, Juventus e Inter. Queste tre società, come riportato da Sports Illustrated, sono pronte a lanciarsi in estate sul terzino dei Blues, che difficilmente si guadagnerà la riconferma a Londra nonostante le ottime parole spese per Thomas Tuchel.

Fonte: Mattino.it