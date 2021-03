Da Simone Inzaghi a Spalletti, volata a cinque per la panchina del Napoli

Il valzer delle panchine, mai come quest’estate sarà interessante e difficile da fare previsioni, visto anche che non saranno pochi i cambi. Il Napoli ad esempio è ormai certo che Gattuso non verrà riconfermato e si pensa già ai vari nomi. Tre i nomi ai quali pensa De Laurentiis per la prossima stagione. In cima alla lista due su tutti. Simone Inzaghi che ancora non ha rinnovato con la Lazio, il padre Giancarlo: “Come si fa a dire di no ad una piazza come quella partenopea”, anche se sul tecnico nato a Piacenza c’è anche la Juventus. Il secondo è Paulo Fonseca, ormai ai margini del progetto Roma. Senza dimenticare Spalletti che a Giugno gli scadrà il contratto con l’Inter. Senza dimenticare anche gli emergenti: Italiano, Juric e De Zerbi. Insomma un bel dilemma per AdL che però ora pensa alla Champions, come traguardo, poi per i programmi futuri si vedrà.

Fonte: Roberto Maida Corriere dello Sport