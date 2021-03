Coppola, giornalista: “Su chi deve fare la corsa il Napoli? Direi la Juve”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianfranco Coppola, giornalista, ecco le sue parole: “Il Napoli deve provare a trattenere Gattuso? Dovrebbe ma temo che non riuscirà. Con i calciatori ha un rapporto vero ma la società va per fatti suoi, si continua a parlare di Allegri e di Sarri. Imperdonabile che dopo la perdita familiare sia venuto fuori anche il suo problema di salute. Sul piano umano è un allenatore amatissimo. Anche se arrivasse al quarto posto sarebbe difficile una permanenza. Il profilo migliore? Napoli è una piazza abbastanza complicata. Italiano e De Zerbi allenerebbero con una grande pressione, sarebbero punti interrogativi. Scarterei il cavallo di ritorno Sarri, mentre Juric ha più esperienza e maggiore equilibrio tattico, peraltro caratterialmente lo vedo abbastanza forte da reggere la pressione. Gli altri allenatori pretenderebbero poi investimenti di mercato che difficilmente si potranno fare. Su chi deve fare la corsa il Napoli? Guardando il campo direi la Juventus ma nel finale di stagione generalmente caccia ferocia. Rimane l’Atalanta, anche perché il Milan è una squadra sottovalutata ma di grande qualità. Silenzio stampa? Fin quando la Lega non si adegua all’UEFA non ne verremo fuori. Noi giornalisti vogliamo stabilire un protocollo in tal senso a livello collaborativo, chiederemo di non applicare i silenzio stampa cervellotici”.