Con Koulibaly sul piede di partenza, si pensa ad un difensore viola

A fine stagione Koulibaly darà l’addio al Napoli. E’ vero, lo si è detto tantissime volte negli ultimi anni, ma stavolta, visto che la società vuole e deve liberarsi dagli ingaggi più dispendiosi, la cosa appare più probabile. La valutazione del centrale azzurro di sicuro è mutata, ora si aggira sui 50 milioni di euro. Ovviamente, se dovesse andar visa, occorrerebbe al Napoli un difensore di spessore. Per questo, in casa azzurra, si sta pensando al viola Nikola Milenkovic. Su La Gazzetta dello Sport si legge: “Per sostituirlo si sta pensando a Nikola Milenkovic della Fiorentina, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022: con una ventina di milioni l’operazione si potrebbe concludere. Ma Cristiano Giuntoli sta pianificando anche un’altra trattativa per portare a Napoli il difensore argentino del Feyenoord, Marcos Senesi, il club olandese valuta il giocatore 15 milioni di euro”.