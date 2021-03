Amin Younes: “Per il futuro una richiesta da fare al Napoli”

Da quando è all’Eintracht Francoforte il suo rendimento è andato in crescendo, non solo dribbling, ma anche splendide reti, compreso alla capolista Bayern Monaco. Si tratta di Amin Younes che da quando è in Germania, sembra ritornato ai livelli che era all’Ajax. Il suo futuro sarà tema di discussione per il prossimo mercato estivo, ma il calciatore libanese a Kiker ha già detto la sua: “Mi trovo bene a Francoforte, il club ha mostrato grande interesse. Qui mi sento a mio agio e posso giocare in libertà. Vorrei che mi riscattassero”.

Fonte: Fulvio Padulano CdS