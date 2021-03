Molti degli azzurri, quelli grandi, sono in “giro” con le rispettive Nazionali. Gli azzurrini, invece, come ci ricorda il sito ufficiale della società partenopea, oggi sono attesi da un impegno importante. Infatti, il Napoli Primavera affronterà oggi la Salernitana in trasferta per il recupero della decima giornata del campionato Primavera 2. Il match si disputerà al Campo “Volpe” alle ore 14.30.