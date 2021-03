Victor Osimhen spiega il perchè della sua rabbia verso Mancini

I minuti finali, spesso, sono quelli più difficili per Victor Osimhen. Basti pensare al nervosismo nel finale contro il Genoa con Masiello, il doppio giallo contro la Real Sociedad e l’ammonizione di domenica scorsa contro la Roma. L’attaccante nigeriano però aveva un valido motivo per essere così arrabbiato con Mancini: “Il difensore giallorosso aveva fatto due brutti falli nei miei confronti e glielo ho detto. Lui però aveva negato ed è per questo che mi sono arrabbiato in quel modo nel finale di gara”. Il suo racconto ad Omasport, questo però non ha certo fatto felice Gattuso che si aspetta da lui che non reagisca e che rischi di farsi cacciare nei finali di gara. Ora doppio impegno con la nazionale nigeriana contro Benin e Lesotho ed ha raggiunto la squadra a Lagos.

Fonte: Corriere dello Sport