Ultime Crotone – Tre dubbi di formazione per Cosmi in vista del Napoli

Dopo la sconfitta interna contro il Bologna, oggi il Crotone ha ripreso gli allenamenti, in vista della sfida di sabato 3 Aprile alle ore 15,00 contro il Napoli. La squadra si è allenata al Centro Sportivo “Antico Borgo”, tra attivazione, rombi tecnici, possessi, lavoro aerobico e partitella a campo ridotto. Alla sessione oltre ai due nazionali (Pedro Pereira e Reca), out Cigarini, Magallan e gli ex Luperto e Ounas. Lavoro differenziato per Di Carmine e Golemic, ma come per Cigarini, c’è la possibilità che ritornino in gruppo nei prossimi giorni.

Fonte: fccrotone.it