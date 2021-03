Il Giudice Sportivo Mastandrea ha deciso per le squalifiche inerente alla prossima giornata di campionato. In occasione di Napoli-Crotone che si disputerà sabato 3 Aprile alle ore 15,00, mancheranno un giocatore per parte. Per gli azzurri il difensore Kalidou Koulibaly, per i calabresi Jacopo Petriccione.

La Redazione