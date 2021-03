The Sun – Ancelotti chiede uno sforzo economico: vuole Koulibaly

E’ sempre uomo mercato, Kalidou Koulibaly. Che si tratti di sessione estiva o finestra “riparatrice”. Non potrebbe essere altrimenti vista la stima che raccoglie soprattutto nell’ Europa del calcio. Stando a quanto riportato da The Sun, il suo ex allenatore, Carlo Ancelotti, avrebbe chiesto all’Everton uno sforzo economico per il suo acquisto. Fermo restando che i soldi non sono un problema per i Toffees, per assicurarsi le prestazioni di KK ci sarebbe una folta e potente concorrenza da battere: Manchester United su tutte. In più, la cessione di Koulibaly sembra sia prevista solo in caso di mancata qualificazione in Champions League del Napoli. La presenza nella massima competizione europea è fondamentale per il difensore. Se lo United può essere abbastanza sicuro della qualificazione per il prossimo anno, l’Everton di Ancelotti deve ancora conquistarla.