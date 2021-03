Tavecchio, ex pres FIGC:”Juve-Napoli? Ognuno decide in ottica territoriale”

Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Insigne è maturato tantissimo. Personalmente ho sempre stimato Lorenzo e avrei voluto tanto che giocasse di più nella mia Nazionale, ma qualcuno non era d’accordo con questo pensiero. Se potessi tornare indietro avrei fatto carte false per tenere Conte, ritenevo non morale pagare la cifra che avrebbe ottenuto dal Chelsea per l’ingaggio. Capello e Donadoni le mie prime due scelte per sostituirlo, poi arrivò Ventura. Dimissioni? Presi quella decisione perché pensavo che il paese avesse bisogno di qualcuno che pagasse. Nessuno prese quel tipo di scelta drastica, allora lo feci io. Rinvio di Juventus-Napoli? Noi siamo lo Stato di cento repubbliche. Ognuno decide in ottica territoriale e non globale. Una piccola ATS è riuscita a fare giurisprudenza perché il protocollo era fallace. Scudetto? L’Inter può solo perdere questo campionato. Nicchi? Nonostante qualche screzio in passato, ha fatto un buon lavoro. È stato eletto 4-5 volte come presidente dell’AIA, ed era naturale che ci fosse un cambiamento. Anche il mondo degli arbitri è cambiato, ora possono parlare ai microfoni e con noi, questo, non sarebbe mai stato possibile”.