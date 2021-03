SPORTMEDIASET – Adl-Sarri, prove di disgelo. C’è un ostacolo da superare

Il Napoli pensa al campionato, dov’è ancora in corsa per la zona Champions, ma c’è anche il discorso allenatore che tiene banca in casa azzurra. Le ultime notizie danno Sarri come possibile ritorno sulla panchina dei partenopei. Il mister di Fligine non ha mai smesso di pensare al Napoli e dal grande freddo c’è la possibilità di ritrovare la serenità. L’ostacolo? Far comprendere ai tifosi il ritorno di Sarri, visto che lo hanno considerato un tradimento andare alla Juventus, anche se lui prima era andato al Chelsea, al contrario di Higuain.

Fonte: Sportmediaset.it