Orrico, opinionista Sky: “Osimhen? Bisogna aspettare per giudicarlo”

Corrado Orrico, ex allenatore e opinionista Sky, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Ad oggi non vedo nessun allenatore migliore di Gattuso per allenare il Napoli. Per la fermezza, la grinta, la passione che ha messo Rino nel suo lavoro, meriterebbe la conferma. Il tecnico calabrese non ha alcuna colpa su questa stagione, ha, purtroppo, subito diversi infortuni e indisponibili per Covid. È stato sufficiente recuperare a mezzo servizio i due attaccanti titolari per vincere. Inoltre, ha trovato un ambiente ostile nei mesi difficili, da parte soprattuto del presidente e mi riferisco ai contatti con altri allenatori. Rino è stato bravo a resistere e i risultati attuali gli stanno dando ragione. Ha dimostrato di essere all’altezza di sedere sulla panchina del Napoli, proprio per le difficoltà citate. La mia frase su Petagna non all’altezza del Napoli? È un giocatore discreto, ma a Napoli gli attaccanti fondamentali sono di primissima qualità da 15 anni, e quel giovanotto preso dalla Spal, incline a mangiare troppi spaghetti essendo un po’ in sovrappeso, non mi sembrava poter essere un calciatore da squadra come quella azzurra. Oggi ha fatto una bella cura dimagrante, ha ripreso la forma decente ed è riuscito a dare il suo contributo alla squadra. Osimhen? Bisogna aspettare per giudicare questo attaccante, non lo boccerei da subito. Mertens? Il suo rientro è stato fondamentale, e lo abbiamo visto domenica scorsa contro la Roma. È un vero fuoriclasse, e questo tipo di calciatori sono difficili da rimpiazzare quando sono assenti per infortunio. Segnare in Serie A e fare la differenza in campo non è facile.”