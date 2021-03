Orrico, opinionista Sky: “Napoli fra le prime 4? Senza altri incidenti, dico si”

Corrado Orrico, ex allenatore e opinionista Sky, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Napoli fra le prime 4? Se non avrà altri incidenti, ci riuscirà. La squadra gioca molto bene, propone un calcio importante ed ha una rosa di qualità. Atalanta, Milan e Napoli, in questa stagione, sono le squadre che riescono ad esprimere un calcio migliore. I rossoneri e gli azzurri si somigliano molto, mentre i bergamaschi propongono un calcio di stampo europeo basato sul dinamismo e la potenza fisica dei suoi elementi. Crescita di Insigne? La fatale maturità del giovanotto. Fino ad un paio di anni fa non mi piaceva tantissimo. Ora è un vero capitano, un leader e un giocatore vero. Prima in campo faceva poco, ed i riconoscimenti che aveva, a mio avviso, erano esagerati. Oggi è un calciatore molto forte, astuto, crea molte palle gol, segna una gran mole di reti ed è fondamentale anche nella fase difensiva. Mi sono totalmente ricreduto su di lui”.