Non solo gioie per Lorenzo, ci potrebbe essere il nodo contratto

La stagione di Lorenzo Insigne è davvero molto positiva, 13 gol e giocate strabilianti per i compagni di squadra, come il lancio per Politano nella sfida di Roma. Il capitano non ha mai nascosto la sua voglia di chiudere la carriera in maglia azzurra, ma al momento il club non ha ancora intavolato una trattativa per il rinnovo. Le parti non si sono ancora incontrate, è vero che c’è ancora tempo per trovare l’intesa, ma è chiaro che Lorenzo e il suo agente Vincenzo Pisacane, aspettano una chiamata per trattare e trovare l’intesa per firmare un contratto a vita con il Napoli.

Fonte: Bruno Majorano Il Mattino