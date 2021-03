Moncalvo: “La Juventus non poteva tenere Sarri perchè era sincero!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista de La Verità: “Allegri a Sky? Hanno avuto fortuna ad aver invitato Allegri dopo la partita col Benevento. Anche se Allegri ha mentito su più punti. Quando Allegri deve spiegare cosa è successo dice che è venuta fuori una cosa naturale. Quando la verità è diversa. Agnelli dopo l’Ajax conferma Allegri per poi cacciarlo quindici giorni più tardi. Ma Allegri ha detto una cosa fondamentale e dice che voleva fare un salto di qualità, vedere se sapeva gestire alcuni aspetti della società, il Ferguson della situazione. Paratici, che sembrava confermato, con la sentenza di rinvio a giudizio si troverà la scusa per cacciarlo. Sarri, diciamolo, ha fatto un miracolo. Quest’anno diciamo che non c’è nessuno in panchina e tutto questo solo per le raccomandazioni delle mogli. Pirlo era stato designato come allenatore dell’under 23 e il coordinatore sarebbe stato Storari. Poi sono intervenute le mogli e quando le scelte sono fatte da persone che col calcio non c’entrano nulla, ecco i risultati. Ma Sarri non si poteva tenere, perché era un puzzone, perché era di sinistra, perché era sincero! Sarri era troppo buono e ora ci aspettiamo da Sky l’intervista con Sarri così spiegherà cosa gli hanno detto e gli hanno fatto senza nemmeno guardarlo negli occhi. Arthur vale 10 milioni? Dillo a Conceiçao. Ha detto solo quanto ha speso: cioè la cifra di 70 milioni. La voce è venuta fuori da lui. Senza contare il costo annuale di Ronaldo. Se la Juve arriva quinta? Come ha detto giustamente l’altra sera Capello, il requisito principale per un allenatore è la leadership. Conte ce l’ha. Gattuso ce l’ha. Secondo voi Pirlo ce l’ha? Sicuramente Pirlo ha tutto meno che la leadership ”.