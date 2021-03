Massimiliano Gallo, giornalista: “Dopo il lungo blackout, aumentano i rimpianti”

A “Marte Sport Live”, Massimiliano Gallo, giornalista:

“Sicuramente il Napoli ha ottenuto due vittorie importanti. E pure inattese. Sfoggiando ottime prestazioni. Non solo dal punto di vista tecnico-tattico. Ma pure mentale. Non ci sono state amnesie. C’è però un altro aspetto. Pur ottenendo certi risultati, attualmente il Napoli sarebbe quinto. Giusto l’entusiasmo. Ma il bilancio dev’essere globale. E considerare tutta la stagione. Ed io faccio fatica a credere che il problema siano gli infortuni. Chiaramente avere Mertens in campo è importante. Ma c’è stato un lungo blackout. Queste vittorie aumentano i rimpianti. Gattuso è stato bravo a rivedere il centrocampo. Fabian Ruiz ha ripreso coraggio. Ed è un grande calciatore. Il Napoli adesso può cercare di arrivare al quarto posto. Forse anche al terzo. Per me però non cambia il giudizio insufficiente, sulla stagione del Napoli. In Europa League non abbiamo giocato. Siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia, battendo squadre alla portata. Non c’è stata mai la possibilità di sperare in qualcosa di più. Anche la situazione della settimana tipo è preoccupante. Bisogna saper giocare ogni 3 giorni, se vogliamo ambire ad essere una squadra di vertice. Non possiamo però di certo dare tutte le responsabilità a lui. Ma anche ai giocatori. Ed alla società. Meglio il silenzio stampa. Complimenti di De Laurentiis? Non farà marcia indietro. Le strade si separeranno a fine stagione. A meno che non avvenga ciò che è successo al Milan, l’anno scorso, con Pioli. Juventus? Solo un esonero in corsa di Pirlo la può salvare“.

Fonte: Radio Marte