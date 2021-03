Maradona jr è anche cittadino argentino

Il figlio napoletano di Diego Armando Maradona diventa anche cittadino argentino. Diego jr, 34 anni, nato dalla relazione con Cristiana Sinagra nel 1986 e riconosciuto trent’anni dopo dall’ex campione, acquisirà formalmente lo status giovedì, esattamente quattro mesi dopo la morte del padre, come annunciato dalla cancelleria di Buenos Aires. La legge prevede che il figlio di un argentino nato all’estero possa chiedere la doppia cittadinanza. «E questo è per noi motivo di grande orgoglio», ha dichiarato il console argentino a Roma, Ana Tito. La cerimonia si terrà presso la sede del consolato generale a Roma, in via Barberini 67. Diego jr, che fa l’allenatore ed è opinionista presso l’emittente napoletana Radio Crc, ha commentato: «È un desiderio che si realizza.Mi è sempre stato chiaro che ero al 50% napoletano e al 50% argentino. Per me questa è un’enorme emozione e so che dal cielo anche mio padre saràmolto orgoglioso: l’amore che aveva per l’Argentina era così grande da non entrare nel suo corpo». Diego jr è uno dei cinque figli riconosciuti da Maradona ed eredi del suo patrimonio, non ancora quantificato. Fonte: Il Mattino