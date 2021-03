M. Ugolini, prep. atletico: “Fonseca al Napoli lo vedrei bene, ma Gattuso sta facendo bene”

A Radio Marte è intervenuto Massimo Oscar Ugolini, preparatore atletico: “Fonseca? Non ho mai lavorato con lui, l’ultimo anno nostro eliminammo il suo Braga poi quando è arrivato sono andato via io. Per me è un allenatore molto preparato e allega il suo gioco ai giocatori che ha. Allo Shakhtar impose il suo precedente stile di gioco, le cose non andarono bene poi tornò al 4-2-3-1. A Roma non sembra avere continuità, quella con il Parma per esempio è una sconfitta molto più grave di quella con il Napoli. Annata strana, la Roma è uno dei pochi club che si allena poco e gioca tanto. Non è una giustificazione per lui, lo stesso Napoli ha avuto un sacco di infortunati. A me sembra che lui abbia le idee molto chiare ma mi sembra anche che non riesca a cambiare l’atteggiamento della squadra nelle partite importanti.