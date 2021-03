Lo slalom speciale di KK eletto da Sky tra le migliori azioni della domenica calcistisica

Alcune volte viene il dubbio che Koulibaly sia sprecato come difensore (se vogliamo pensare ai difensori come giocatori minori, idea sbagliata ma siamo pur sempre in una rubrica di “giocate”). È raro trovare un calciatore con un fisico così possente in grado di effettuare giocate così raffinate, più adatte agli esterni dribblomani. In questa stagione Koulibaly è stato spesso assente, tra la positività al Covid e infortuni vari. In campo era incappato in qualche partita storta, facendo venire qualche dubbio sul suo valore attuale. Ieri contro la Roma ha giocato una grande partita, forse perché finalmente è riuscito a mettere minuti nelle gambe. Quando il centrale del Napoli sta bene, è un piacere per gli occhi. Questa azione, con almeno un paio di dribbling assurdi, di cui uno scivolando a terra, è forse la meno fondamentale della sua partita, ma racconta bene di come Koulibaly sia ancora un giocatore di livello superiore per la Serie A.

Clicca qui per visionarla