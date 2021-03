La doppietta salva Mertens: niente lavastoviglie, parola di Kat

Dries Mertens è tornato. A modo suo. Con una doppietta all’ Olimpico. E tutti sanno quanto sia mancato. E che abbia scelto Napoli per il suo futuro. E di futuro, di recente, ha parlato anche sua moglie, Katrin Kerkhofs detta Kat, che ha fatto anche riferimento ai bambini. «Bambini, si: non dovremmo iniziare, dopo tutto?». Dries e Kat stanno insieme sin dai tempi dell’adolescenza a Lovanio, una vita, e sono sposati dal 2015. «Sto entrando in un’età in cui ti trovi di fronte al problema dell’orologio biologico, per dirla senza mezzi termini! Ora, quando vado da un dottore, mi dice: se vuoi dei bambini, devi iniziare. Mentre una volta era: hai tutto il tempo. Questa cosa mi fa pensare. Ma non ho ancora una risposta». Da un argomento serio, intimo, alla classica ironia che la coppia non lesina mai. Soprattutto via social. Durante la partita con la Roma, e per la precisione dopo il secondo gol realizzato da Dries, la signora Kat ha postato su Instagram il video del 2-0 accompagnato dalla frase: «Ok ok: non devi caricare la lavastoviglie stasera». Comica come suo marito.

