Inter – L’ Ats di Milano ne libera 3: nerazzurri verso la Nazionale

In caso di risultato negativo dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato ad Appiano Gentile, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi da domani potranno aggregarsi al gruppo della Nazionale italiana di Roberto Mancini per preparare i match verso Qatar 2022 con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Come riferisce Sky Sport, in questi minuti è arrivato l’ok dell’Ats di Milano dopo la richiesta inviata ieri dalla Figc per avere il famoso ‘via libera’ già concesso alle altre Federazioni.

