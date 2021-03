Il “matador” della Vecchia Signora conquista l’Albiceleste, ritornerà per il Parma

Il “matador” della Vecchia Signora riprenderà ad allenarsi coi giallorossi la prossima settimana. Questa settimana Adolfo Gaich l’ha già impegnata con la Nazionale Under 23 dell’Albiceleste. La “selecion” cosiddetta Sub 23, allenata da Fernando Batista , è quella che prepara i giochi Olimpici riprogrammati (per via della pandemia) dal 23 luglio all’8 agosto a Tokyo. Il centravanti giallorosso è già partito con una parte della comitiva per Tokyo per disputare due amichevoli contro il Giappone. E’ previsto che i calciatori locali incontreranno il resto della squadra in Qatar. Come si diceva, l’Under 23, di cui fa parte, tra gli “italiani” anche il parmense Brunetta , giocherà la prima partita venerdì 26 marzo alle 7 ora argentina, la seconda è prevista per lunedì 29 alle 7,45. E’ pensabile dunque che nella prossima settimana, Gaich faccia ritorno in Italia e torni subito a disposizione di Inzaghi per preparare la delicata sfida col Parma in programma al Vigorito. Uno scontro diretto di particolare importanza per entrambe le formazioni, ma che per il Benevento, in caso di vittoria, potrebbe essere un passo essenziale verso la salvezza.