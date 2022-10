ESCLUSIVA – A. Caruso (Sind. Castel Di Sangro): “Il ritiro? Probabilmente a fine luglio. Prestigiose le vittorie a Milano e Roma”

Il campionato di serie A si ferma per via degli impegni delle nazionali, quindi si traccia un bilancio, prima del rush finale. Nel frattempo in casa Napoli si pensa al futuro con il prossimo ritiro di Castel di Sangro. Ilnapolionline.com ha intervistato il sindaco della città abruzzese Angelo Caruso.

In Abruzzo com’è la situazione Covid-19 e che prospettive per i prossimi mesi? “Devo essere sincero, è una situazione dov’è tenuta sotto controllo, nel senso che stiamo rispettando le norme in piena pandemia. In tutto l’Abruzzo ci sono appena 300 positivi, dati confortanti per il presente e per il futuro. Ovviamente dobbiamo tenere alta la guardia, mai pensare che il peggio sia passato, ma siamo fiduciosi, compreso la situazione vaccini. Se tutto procede nel migliore dei modi, in Estate si potrà tornare ad una vita più serena”.

A proposito di estate, si conoscono orientativamente le date del prossimo ritiro a Castel di Sangro del Napoli? “Al momento ti posso dire che l’ultima decade di Luglio e i primi di Agosto, per 14 giorni, ci potrebbe essere il ritiro del Napoli. Ovviamente non è ufficiale, ma orientativamente ci siamo per quel periodo. La prima parte la società azzurra sarà a Dimaro-Folgarida, poi una breve pausa, prima di venire a Castel di Sangro”.

Rispetto allo scorso ritiro di Castel Di Sangro, andato bene a livello organizzativo e tutto, ci sarà la possibilità di contatto tra tifosi e i calciatori azzurri? “L’auspicio di tutti è che in Estate la situazione pandemica sia in netto miglioramento, vaccinati e misure meno restrittive. Lo scorso anno non ci dimentichiamo che fummo i primi ad aprire gli stadi ai tifosi, in tutto 1,500 sugli spalti, ovviamente distanziati e con le mascherine. Quest’anno vorremmo ripetere l’esperimento, lo scorso ritiro ci fecero i complimenti per l’organizzazione e il comportamento esemplare dei tifosi del Napoli. Se tutto va come auspichiamo, dovrebbero esserci, in tutto sui 5 mila supporter e sarebbe un numero rilevante. Vediamo come andrà, ma io mi sento ottimista”.

Infine un tuo commento sulle due vittorie in trasferta del Napoli contro Milan e Roma in trasferta. “Devo dirti la verità, anche nei momenti più bui e difficili, io ho sempre sostenuto Gattuso. Il mister per me è stato il valore aggiunto del Napoli, lo considero un tecnico preparato e le due vittorie non le considero un colpo di fortuna. Io mi auguro che si possa andare avanti su questa strada, metterlo in discussione sarebbe sbagliato. Anzi mi farebbe piacere se le strade andassero avanti anche per i prossimi anni. So che tra il presidente e Gattuso, potrebbero dirsi addio a fine stagione, però vorrei che queste due vittorie di prestigio e il lavoro del mister anche negli infortuni venga considerato. Aspettiamo il finale di stagione, poi vediamo che deciderà il presidente che sappiamo può anche cambiare idea con un finale di stagione positivo per risultati e classifica”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

