Coverciano come Castel Volturno, dal Napoli all’Italia, tutti pazzi per Lorenzo Insigne

Coverciano e Castel Volturno: due località che non per niente iniziano entrambe con la C di casa. Lo sa bene Lorenzo Insigne che del Napoli e della Nazionale è il punto di riferimento. Con Gattuso ha ritrovato il sorriso che stava venendo meno nella gestione Ancelotti, mentre proprio in quel periodo (triste) l’unico momento di svago era rappresentato dalle convocazioni in Nazionale. Tutta un’altra musica rispetto al presente, visto che Lorenzo è felice a tutto tondo. Basta che ci sia l’azzurro. Che sia quello del Napoli o quello dell’Italia, poi, fa poca differenza. B Majorano (IL Mattino)