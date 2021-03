Adl non smette di pensare a Simone Inzaghi. Lotito inizia a guardarsi intorno

Il presidente De Laurentiis si guarda sempre intorno per trovare il nome del nuovo allenatore per la prossima stagione, visto l’ormai certo addio di Gattuso. Non è un mistero che al patron del club azzurro piaccia Simone Inzaghi, ma il tecnico della Lazio sta discutendo con la società biancoceleste il rinnovo. Lotito però non ha ancora trovato l’accordo e al momento non sembra imminente la firma, perciò si sta guardando intorno. Se dovesse andare via l’ex tecnico della Primavera, due i nomi nella lista: Mihajlovic e Gotti. De Laurentiis lo avrebbe portato sulla panchina del Napoli già tre anni fa, ma non se ne fece nulla. I prossimi mesi saranno importanti per capire un po’ la situazione di Simone Inzaghi, ma sembra che ci sia stato un primo contatto tra le parti.

Fonte: Il Mattino