2 e 53: la notte porta consiglio, ma non porta via i saluti

«Bravo Gattuso». Sarà la notte che ha portato consiglio, si sa, ha l’abitudine di farlo. E alle 2,53 De Laurentiis lo scrive via twitter. Mille ipotesi, dietrologia, significati nascosti. Magari è semplicemente un messaggio che arriva dal cuore. Di sicuro non cambia nulla, ma è un gesto che Ringhio ha apprezzato. Questa è la fotografia del momento. Gattuso non si sente un separato in casa, è certo di non aver mai rischiato veramente il posto, ma è rimasto raggelato dal modo con cui il club, e quindi De Laurentiis, sia rimasto in silenzio. Una colpa grave, secondo Gattuso. Insanabile. Rino arriverà alla fine della sua avventura napoletana e saluterà. Poi, da qui a due mesi non è detto che qualcosa possa cambiare. Nel calcio mai dire mai. Ma il primo passo dovrebbe farlo De Laurentiis e l’impressione è che non intende farlo. Questo non vuol dire che tra i due ci sia il gelo: non è così. Per nulla. Anche nella settimana che ha portato alla Roma le telefonate sono state frequenti. Brevi, magari formali. Ma i due continuano a sentirsi. Ringhio ha resistito alle pressioni e ha portato il Napoli fuori dal momento opaco di febbraio in maniera straordinaria. Con il supporto del ds Giuntoli e di pochi fedelissimi.

Il Mattino