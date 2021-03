Napoli in pieno controllo, la prova di forza di Gattuso: i voti

Rivincita? Chissà…Certo è che la gara tra Roma e Napoli, la sfida tra Fonseca e Gattuso, la vince il tecnico calabrese, quello con la valigia. Perchè la vince? Perchè l’ha “semplicemente” preparata meglio. Il Mattino ed il Corriere dello Sport votano cos’ il tecnico azzurro:

8,5 GATTUSO Il Mattino

Uno spettacolo di intensità tecnica e di serenità, è sempre più il Napoli di Gattuso. La Roma è prima intimidita dal suo spregiudicato 4-2-3-1, poi atterrita, e deve cedere metri, rintanato nella trequarti come se non fosse uno spareggio Champions pure per lei. Ma bene il Napoli nell’ultima mezz’ora, quando subisce la normale reazione giallorossa con una presenza costante nella propria metà campo. In pieno controllo di tutto.

7 GATTUSO CdS – Si prende l’onere della partita la manipola e la orienta attraverso il palleggio nella metà campo avversaria. Una prova di forza.