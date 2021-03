Napoli, bello e impossibile e…”se Mertens non fosse mancato?”

La domanda, di fronte al Napoli di ieri sera, quello che Maurizio Nicita sulle pagine de La Gazzetta dello Sport definisce “bello ed impossibile”, sorge spontanea: se lui, Dries Mertens, non fosse mancato?

“Chissà cosa sarebbe successo se in dicembre a San Siro contro l’Inter, Mertens non si fosse infortunato. Con i se e i ma non si va da nessuna parte. Ma c’é un dato statistico che fa riflettere: quando il Napoli ha avuto in campo anche solo uno fra Mertens e Osimhen (vale a dire i terminali di gioco del progetto Gattuso) ha conquistato 24 punti in 10 partite. Sì perché nelle altre 17 gare di campionato, mancando entrambi, la media punti è calata a 1,7. Con una media da 2,4 – tutt’altro che orrenda – la squadra azzurra sarebbe proiettata a 67 punti e dunque lotterebbe per lo scudetto. Così come si discuteva nei pronostici di inizio stagione.”