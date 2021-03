Mertens sale a quota 100 e AdL ritrova il sorriso

Prima di Roma-Napoli, l’ambiente partenopeo voleva avere risposte da Dries Mertens, giocatore che dal ritorno dall’infortunio, non era ancora tornato ai suoi livelli. Ieri sera contro i giallorossi, il centravanti belga, segna la doppietta che lo consegna nella storia, 100 reti in campionato. Eppure questa stagione per l’ex del Psv Eindoven ha avuto una stagione non proprio esaltante, anzi. Il primo controllo alla caviglia, non ha sortito gli effetti sperati. Mertens è tornato ad Anversa e dopo le varie cure è rientrato in campo contro il Benevento, andando a segno. Poi alcune gare non positive, ma la notte di Roma ha sistemato tutto. Anche AdL che ha seguito la gara negli spogliatoi e si è complimentato con i giocatori e il mister, ritrovando il sorriso. Il “Ciro” di Napoli è tornato ed è un sollievo per tutti i tifosi azzurri.

Fonte: Corriere dello Sport