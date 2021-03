Linea alta, fasce controllate, superiorità numerica: la sintesi delle mosse

La linea a quattro si tiene alta, Koulibaly cerca spesso l’anticipo con successo all’altezza del centrocampo. Dzeko viene controllato da Maksimovic e va via in una sola circostanza. Nei primi 45 minuti l’occasione più limpida è la girata di Cristante neutralizzata da Ospina con una grande intervento. Hysaj a destra protegge le avanzate di Spinazzola, Mario Rui sull’altro lato quelle di Karsdorp. La squadra di Fonseca in avvio di ripresa prova a sfruttare di più le fasce, avanza il baricentro e fa di più la partita, gli azzurri stanno più bassi, ma riescono sempre a risalire bene il campo per creare la superiorità numerica nelle ripartenze. Il primo e unico errore grave in disimpegno dal basso è di Koulibaly che regala un’opportunità ghiotta a Pellegrini, il suo tiro finisce sul palo.