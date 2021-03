La sosta potrebbe portare buone notizie dall’infermeria per mister Gattuso

Il Napoli riprenderà gli allenamenti mercoledì, per ricaricare le batterie, dopo il doppio successo in una settimana contro Milan e Roma. Gattuso, vista la sosta per le nazionali, avrà solo una decina di calciatori, ma in compenso l’infermeria potrebbe venire in suo soccorso. Ad esempio contro il Crotone potrebbe recuperare Rrahmani, come anche Petagna. Per il resto anche Manolas potrebbe sfruttare questi 15 giorni per ritrovare la forma e tra l’altro parte favorito per sostituire lo squalificato Koulibaly. In attesa che i nazionali diano prestazioni positive, ma si incrocia le dita in maniera scaramantica.

Fonte: CdS