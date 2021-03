La sestina del belga in casa giallorossa. Dries bestia nera per la Roma

Dries colpisce ancora all’Olimpico contro la Roma, doppietta e sesta rete sesta in casa dei giallorossi, la nona in totale: cento gol in serie A con la maglia azzurra e 133 in tutte le competizioni. Mertens si rimette a lucido nella serata più importante: la punizione è una pennellata da campione con la perfetta assistenza in barriera di Zielinski, Hysaj e Politano che gli aprono un varco, la rete di testa è da opportunista a chiudere una splendida azione in tre passaggi impostata dal cambio gioco di Insigne e rifinita dalla sponda di Politano. Il belga riproposto da Gattuso nell’undici base, dopo la prova poco brillante del Meazza contro il Milan, è incisivo fin dai primi minuti, dialoga con gli altri attaccanti, si muove tra la linea difensiva giallorossa non dando punti di riferimento e permette ai compagni di cercarlo in verticale. R. Ventre (Il Mattino)