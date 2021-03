La moviola di Edmondo Pinna – Ottima prestazione di Di Bello

Non brilla ma non commette errori, in una partita che si è accesa (due mass confrontation Mancini-Osimhen risolte solo con un giallo per l’azzurro) nel finale, l’internazionale Di Bello. Tanti fischi (30), tanti gialli (8), forse troppi in entrambi i casi. Tre episodi nelle aree (braccio Karsdorp, contatti su Zielinski e Villar), la lettura dell’arbitro di Brindisi sembra trovare conforto nelle immagini, bravo nei casi il VAR Di Paolo.



NO RIGORE

Insigne tocca il pallone che finisce sul braccio destro di Karsdorp: attaccato al corpo, movimento congruo, nessuna possibilità neanche per il VAR di intervenire. Zielinski entra in area, davanti a lui Mancini, che lo affronta stando fermo, il contatto (non clamoroso) non è da rigore. Slalom di Villar, in area contatto con Koulibaly: l’impressione è che sia il giallorosso che va sul difensore di Gattuso (anche dalle direzioni dei due giocatori: il primo continua verso la porta, l’altro si sposta verso l’esterno), l’ammonizione di KK vista in tv si riferisce ad altro episodio.



REGOLARI

Netta la punizione che la portato allo 0-1: Ibanez abbatte Zielinski senza troppi complimenti, agganciandolo sul piede. E’ il tacco di Cristante (ma c’è anche Ibanez) che fissa la linea dietro la quale è abbondantemente Politano servito da Insigne sulla rete dello 0-2

VAR: Di Paolo 6 Aveva solo bisogno di fare esperienza per dimostrare il suo valore.