Insigne-Politano-Mertens: azione e gol di stampo sarriano!

Lo hanno pensato in molti, guardando l’azione e oggi, La Gazzetta dello Sport lo ha confermato. Parlando del Napoli visto ieri sera all’ Olimpico contro la Roma, si può senza dubbio dire che gli azzurri abbiano vinto meritatamente. La rosea esalta la prestazione del Napoli definendola “superiore” e scrive: “Il Napoli ha tempi precisi nel possesso, tenendolo sicuro e indisturbato, cerca e trova gli inserimenti nei territori lasciati liberi alle spalle delle linee”. Poi, riferendosi all’ azione di cui sopra, quella che ha portato alla seconda marcatura di Mertens, aggiunge un aggettivo per quanto accade: sarriano. Un gol targato Sarri, insomma. “Insigne pesca Politano (un tempo era Callejon) e l’intelligenza dell’assist per “Ciro” non viene offuscata del tutto dall’uscita errata di Lopez.”