Il Mattino vota: altro che equilibrio nello spareggio Champions: è un massacro alla Roma

Per Il Mattino è un monologo è un massacro. Domina il Napoli e la Roma subisce, rincorre, non contrattacca mai. Gli azzurri squadernano tutto il loro assurdo talento, la superiorità tecnica a tratti sembra quasi prosopopea. A centrocampo Fabian e Demme governano le operazioni con la forza delle idee, Zielinski e Insigne giostrano da professori per come spostano il pallone, sempre attivi, sempre lucidi, mentre Politano ormai è come la stella cometa polare. E Mertens fa i gol che servono e là dietro Koulibaly è straripante. Poi il Napoli si abbassa logicamente, ma gioca come il gatto con il topo. E non prende gol anche stavolta.

7 OSPINA



7 HYSAJ



6,5 MAKSIMOVIC



7,5 KOULIBALY



7 MARIO RUI



7 FABIAN RUIZ



6,5 DEMME



7,5 ZIELINSKI



7,5 POLITANO



8 MERTENS



7,5 INSIGNE



5,5 OSIMHEN



6 ELMAS



sv LOZANO



sv MANOLAS



sv BAKAYOKO



8,5 GATTUSO

P. Taormina (Il Mattino)