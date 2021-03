Il futuro di Ospina non tranquillizza le ambizioni di Meret

Il Napoli, come del resto tutti i club, si concentra sul campo, ma anche uno sguardo sul mercato, dove potrebbero esserci novità tra i pali. Le ultime notizie sono positive per Ospina, meno per Alex Meret. Per il portiere colombiano c’è la possibilità di un rinnovo. Il tutto porterebbe al fatto che l’estremo difensore friulano a guardarsi attorno, perchè vorrebbe giocare titolare. C’è sempre l’Everton di Ancelotti che strizza l’occhio, ma questo se ne parlerà a fine stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport