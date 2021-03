Emerson Palmieri: Inter e Juventus sfidano il Napoli

A caccia di difensori per la prossima stagione. Ci si guarda intorno. Il Napoli, ma non solo. Per la fascia sinistra, da molto tempo, il club azzurro monitora Emerson Palmieri, terzino del Chelsea. Il calciatore non riesce a trovare spazio neanche adesso che alla guida della squadra inglese c’è Tuchel. Chilwell e Marcos Alonso sembrano essere i prescelti per il suolo. Il suo desiderio è quello di tornare in Italia e avendo un contratto in scadenza nel 2022 potrebbe accadere. Secondo La Gazzetta dello Sport, per Emerson Palmieri è sfida di mercato tra Juventus e Inter, senza dimenticare il Napoli che, come detto, lo segue da tempo. Il Chelsea, per evitare di perderlo a zero il prossimo anno potrebbe anche abbassare le pretese economiche.