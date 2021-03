De Paola: “Senza Champions Gattuso ha fallito, Pirlo è confuso da esonero immediato”

aolo De Paola , giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Gattuso, al momento, sta fallendo perché è fuori dalla Champions. Il primo obiettivo di questa stagione era lo scudetto. Avevamo celebrato la forza di questa squadra, si è detto che questa è la rosa più forte dell’era De Laurentiis. Il vero allenatore si vede quando la squadra è in difficoltà e con pochi uomini, come è accaduto con Pioli. Gattuso è sub iudice, fin quando non è nelle 4 di Champions ha fallito ed ha comunque deluso le aspettative per non aver mai lottato per lo scudetto. La Juve rischia di uscire dalla prossima Champions, non può permettersi questa figuraccia. Se hai perso anche la dimensione dello spogliatoio, allora la Juve è messa veramente male. Si può tornare alla prima Juve di Agnelli, quella di Delneri. Pirlo è da esonero immediato, non ha in mano la squadra, ha fatto una confusione incredibile. È una bufera di disorganizzazione di squadra. Kulusevski è diventato un bisonte”