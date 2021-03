Con Demme e Fabian il centrocampo che incanta, difende e propone

Il Napoli prende subito l’inerzia della partita e palleggia con tecnica e personalità: Demme avvia dal basso e recupera tantissimi palloni, Fabian Ruiz dirige le operazioni a centrocampo, Zielinski riceve palla tra le linee e crea la superiorità nell’uno contro uno, confermandosi sempre più il vero uomo in più, e proprio un suo numero costringe Ibanez al fallo da ammonizione: è la punizione del vantaggio di Mertens. L’uscita palla dalla difesa è pulita e gli azzurri cercano la giocata in verticale con Insigne, Zielinski e Politano che stringono verso il centro per ricevere i passaggi e smistare velocemente il gioco. La Roma è costretta a rincorrere gli avversari e nelle fasi ridotte in cui può impostare viene subito pressata a tutto campo dagli azzurri. R. Ventre (Il Mattino)